سيتي يجدد عقد لويس حتى 2030.
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، عن تعاقده مع مدافعه الشاب ريكو لويس حتى 2030.
وقال النادي، في بيان، إن لويس البالغ من العمر 20 عاما وقع عقدا جديدا مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمسة مواسم.
وكان اللاعب قد انضم إلى أكاديمية مانشستر سيتي عندما كان في الثامنة من عمره، وشارك مع الفريق الأول في موسم 2022 - 2023، بعد أن مر عبر بجميع الفئات العمرية بالنادي.
تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ثلاث نقاط بعد 3 جولات، حيث سيلتقي بعد غد الأحد مع غريمه مانشستر يونايتد في دربي مدينة مانشستر.
