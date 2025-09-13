نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يفلت من كمين الفتح برباعية في الدوري السعودي في المقال التالي

حقق اتحاد جدة فوزًا صعبًا على نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة الاتحاد والفتح في دوري روشن

تمكن اتحاد جدة من تسجيل هدف التقدم عن طريق الجزائري حسام عوار في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، من تمريرة موسى ديابي.

ثم عادل المهاجم الأرجنتيني ماتياس فارجاس النتيجة لصالح الفتح في الدقيقة 33، من صناعة مراد بانتا.

وأضاف الهولندي المميز ستيفن بيرجوين الهدف الثاني لصالح عميد الأندية السعودية في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وعزز العميد تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين في الدقيقة 39.

ثم قلص الجزائري سفيان بن دبكة النتيجة لصالح الفتح في الدقيقة 69 من عُمر اللقاء، من ركلة جزاء.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+1، سجل مهند الشنقيطي الهدف الرابع لصالح الاتحاد.

وأشهر حكم اللقاء فيصل البلوي البطاقة الحمراء في وجه كل من المغربي مراد بانتا لاعب الفتح في الدقيقة 45، والصربي بريداج راجكوفيتش حارس مرمى الاتحاد في الدقيقة 60.

وبتلك النتيجة، يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل الفتح الترتيب برصيد صفر من النقاط.