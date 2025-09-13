نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز 5 محطات في مشوار الخطيب.. ما بين تصحيح المسار والسيطرة على الأدغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سهلا أن تكون لاعب كرة قدم، ولكن من الصعب أن تكون محمود إبراهيم الخطيب، الذي جمع بين الموهبة الكروية بين أقدامه والذكاء الإداري، وفي المقام الأول فرض احترامه على الجميع بشخصيته المتواضعة المحفوفة بتراث القلعة الحمراء.

منذ أعلن الخطيب عن عدم ترشحه لرئاسة الأهلي مجددًا، والأسئلة الكثيرة تتوارد في أذهان جماهير الأهلي، من سيكون الرئيس القادم؟ من يستطيع تعويض الخطيب؟ من وهل وكيف؟

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز 5 محطات في مشوار الخطيب كرئيس للنادي الأهلي على مدار الثمان سنوات الماضية.

عودة عصر الغابة

فرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الهيمنة والسيطرة مجددا على مقاليد الألقاب والبطولات القارية في القارة السمراء مجددا، بعد سنوات عجاف قبل مجيء الخطيب.

استفاق الأهلي بعد خماسية وهزيمة تاريخية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ليظهر بعدها بريق النسر الأهلاوي في سماء القارة، ويستحوذ الفريق على بطولة دوري أبطال إفريقيا في 4 نسخ مع الخطيب، ليسترجع عصر الغابة في أدغال القارة الأفريقية.

كان الوضع في المرحلة الأولى بالنادي الأهلي مع الخطيب يمر بظروف استثنائية، من حيث رحيل العديد من اللاعبين في القوام الأساسي للفريق، ولكن تعامل الخطيب في معظم هذه الملفات أعاد هيبة الأهلي مجددا على الساحة القارية والمحلية.

ألقاب قارية وبطولات محلية

توج الأهلي في عصر رئاسة محمود الخطيب بـ 22 بطولة، ما بين القارية والمحلية، لعل أبرزها:

بطولة دوري أبطال إفريقيا 4 مرات.

كأس السوبر الأفريقي مرتان.

كأس آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي مرة واحدة.

الدوري المصري الممتاز 6 مرات.

كأس السوبر المصري 6 مرات.

كأس مصر 3 مرات.

برونزية كأس العالم للأندية 3 مرات.

المحطة السويسرية ونهائي القرن

لعل أبرز التجارب الناجحة في عصر رئاسة محمود الخطيب هو الإعتماد على المدرسة السويسرية في القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بالتعاقد مع رينيه فايلر، ومن بعده مارسيل كولر.

ويظل نهائي دوري أبطال إفريقيا في السابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2020، هو المحطة التي لا تنسى في تاريخ الخطيب كرئيس للنادي الأهلي، والفوز التاريخي على الغريم التقليدي فريق الزمالك بثنائية مقابل هدف.

هيمنة ألعاب الصالات

أعاد الخطيب بريق ألعاب الصالات للقلعة الحمراء مرة أخرى، على الصعيدين الرجال والسيدات، وتحديدا في كرة اليد والسلة والكرة الطائرة.

حصد فريق الأهلي 112 بطولة ما بين المحلية والقارية في ألعاب الصالات مع الرجال والسيدات.

أحلام الجماهير حقيقة

كان الحدث الأبرز تحت قيادة محمود الخطيب، وضع حجر الأساس لمشروع ستاد الأهلي، وهو الحلم المرتقب لكل من ينتمي إلى القلعة الحمراء.

وجاء هذا الحدث ليعكس مدى تطور وتقدم النادي في فترتي ولاية الخطيب لرئاسة النادي الأهلي.

أما الأحلام الأخرى، فهي النجاح في التعاقد مع صفقات تاريخية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وتحديدا من المنافس التقليدي للأهلي فريق الزمالك أو من خارج القلعة البيضاء، لعل أبرزها:

أحمد مصطفى زيزو، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، "تريزيجية".