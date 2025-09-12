نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في الثامنة مساء غدًا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمد صبحي.

مهدي سليمان.

محمود الشناوي.

عمر جابر.

بارون أوشينج.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

محمود بنتايج.

أحمد فتوح.

نبيل عماد دونجا.

أحمد حمدي.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

عبد الحميد معالي.

خوان بيزيرا.

آدم كايد.

عدي الدباغ.

ناصر منسي.

عمرو ناصر.

أحمد شريف.

سيف الدين الجزيري.