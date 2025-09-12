نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى مع نظيره فاركو دون أهداف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 5 نقاط وفاركو إلى نقطتين..

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني كان فريق هو فاركو هو الأخطر وهدد مرمى الاتحاد السكندرى ولاحت له عدة فرص للتهديف إلا أن صبحى سليمان وخط دفاعه تصدوا لها ولاحت فرصتين للاتحاد السكندرى عن طريق أحمد محمود، فافيور اكيم لم يتم استغلالهما لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.