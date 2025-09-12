نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي غزل المحلة السابق يوجه إنذارًا رسميًا للنادي للمطالبة بالمستحقات وتعويضات فسخ العقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسل الثلاثي محمد حمدي زكي وإبراهيم حسن ومحمد جابر عن طريق المستشار نصر عزام المحامي الرياضي الدولي إنذارًا رسميًا لنادي غزل المحلة يطالبون فيه بمستحقاتهم المالية المتأخرة بالإضافة إلى تعويضات عن فسخ عقودهم قبل انتهاؤها دون سبب قانوني.

ووفق مصدر مقرب من الثلاثي، يمنح الإنذار النادي مهلة 15 عشر يومًا لسداد مستحقات الثلاثي، وإلا سيتم رفع شكوى أمام لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة للمطالبة بالسداد وفقًا لما تحدده لوائح الاتحاد الدولي (الفيفا).

وتعاقد نادي غزل المحلة مع الثنائي محمد حمدي زكي وإبراهيم حسن مطلع الموسم الماضي لمدة 3 مواسم، وفور انتهاء الموسم الأول، أنهت إدارة زعيم الفلاحين التعاقد مع حمدي زكي وحسن دون سبب قانوني.

وكان نادي غزل المحلة قد تعاقد مع محمد جابر مطلع موسم 2022-2023 لمدة موسمين، وبعد تأهل زعيم الفلاحين للدوري الممتاز وانتهاء الموسم الأول، تم تمديد التعاقد موسمين آخرين ينتهيان الموسم الموسم الجاري، لكن بعد انتهاء الموسم الماضي قررت إدارة غزل المحلة إنهاء التعاقد دون سبب قانوني.