ريال مدريد يعلن إصابة مدافع الفريق

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الجمعة، في بيان رسمي، إصابة مدافعه الألماني أنطونيو روديجير بعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

وأوضح البيان أن الفحوصات أظهرت إصابة روديجير في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليسرى، دون الكشف المدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب، الأمر الذي يترك علامات استفهام حول مشاركته في المباريات المقبلة.

وبالرغم من عدم تحديد فترة الغياب، أكد النادي أن المدافع الألماني لن يكون متاحًا في قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ريال سوسيداد غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتعد إصابة روديجير ضربة جديدة للمدرب تشابي ألونسو، الذي يفتقد بالفعل عددًا من العناصر الأساسية بسبب الإصابات المتكررة منذ بداية الموسم، وهو ما قد يضع الجهاز الفني أمام تحديات إضافية في خياراته الدفاعية.