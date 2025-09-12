نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه أمام فاركو فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الغنى محمد، محمود شبانه، عمرو صالح.

خط الوسط: محمد تونى، كناريا، هشام بلحه، أحمد عيد، كريم الديب.

خط الهجوم: فادى فريد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: جنش، مصطفى ابراهيم، عمرو جمعه، فافيور اكيم، ابو بكر ليادى، ناصر ناصر، جون ايبوكا، نور علاء، اسلام سمير.

