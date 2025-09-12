نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد البيان التاريخي… محطات وبطولات تاريخية في فترة محمود الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا بات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خارج سباق الانتخابات المقبلة بعد بيان مدوي نشرته صفحات النادي الرسمية.

الساعات الأخيرة شهدت كواليس مثيرة حول قرار الخطيب والذي استقبلته الجماهير بصدمة كبيرة وتمني النفس بأن يكون إحدى الإشاعات ليكون البيان الكلمة الأخيرة الأخيرة في حقبة الرئيس الحالي.

وفي ثمان سنوات مر الأهلي مع محمود الخطيب بمحطات تاريخية منها وقوف على منصات التتويج واستعادة بطولات غائبة وأخرى مواجهة العقبات والهجوم من جانب المنافسين

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المحطات والبطولات التاريخية والتي مر بها النادي الأهلي مع الخطيب:-

خسارة مدوية في إفريقيا

تولى الخطيب رئاسة الأهلي في 2017 والذي صادفت حالة من الإحلال والتجديد بين النجوم، المارد الأحمر خاض بطولة دوري الأبطال في العام التالي ليسقط أمام الترجي في النهائي في أحداث مثيرة.

العام التالي 2019 كانت الخسارة التاريخية أمام صن داونز بخماسية ظن معها الجميع بذهاب الأهلي للهاوية.

الأهلي بطل نهائي القرن

تحدي بحث الأهلي عن البطولات القارية في عهد الخطيب لم ينتهي بعد فبعد المعاناة نجح المارد الأحمر في حصد اللقب أمام الزمالك عام 2020 في نهائي تاريخي.

مشاركات تاريخية في المونديال

الأهلي عالميا مع محمود الخطيب تواجد في مونديال العالم للأندية 5 مرات نجح في حصد الميدالية البرونزية 3 مرات واكتفى بالمركز الرابع مرة وشارك في المسابقة بنظامها الجديد.

فرع جديد للنادي الأهلي

لم يكون التواجد في المحافل العالمية فقط كفريق كرة القدم هو عنوان الأهلي مع الخطيب بل سيظل فرع القاهرة الجديدة للنادي الأهلي أبرز المحطات التاريخية في فترة الخطيب أثناء رئاسة الأهلي.

مناوشات تجاوزات ضد الخطيب

تولي معقد الإدارة لم يكن ورديا بل واجه محمود الخطيب أزمات وتجاوزات من بعض وسائل الإعلام ورؤساء سابقين للأندية والتي كانت بعضها تجاوز شخصي وبعد إجراءات قانونية تصالح بيبو من أجل إرساء السلام.

وأخيرا مرحلة فارقة تنتظر النادي الأهلي لكن يبقى الشعار بأن الأهلي بمن حضر وقادر على تخطي المرحلة الحالية.

