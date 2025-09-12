بعد اعتذار الكابتن الخطيب رسميًا.. من سيكون رئيس الأهلي الجديد؟ | مفاجأة مدوية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار إعلان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة، حالة من الصدمة داخل أروقة القلعة الحمراء، فـ “بيبو” الذي حقق نجاحات إدارية ورياضية بارزة خلال فترته أوضح أن قراره جاء لدواعٍ صحية ورغبته في الحصول على فترة راحة بعيدًا عن ضغوط العمل.

أسماء مرشحة لخلافة الخطيب في الأهلي

فتح هذا القرار الباب أمام عدة أسماء بارزة مطروحة لقيادة الأهلي في المرحلة المقبلة أبرزها:

إبراهيم المنيسي: الإعلامي المعروف وصاحب الشعبية بين جماهير الأهلي.

طارق قنديل: عضو مجلس الإدارة الحالي الذي تولى ملفات مالية وإدارية مهمة خلال السنوات الماضية.

هشام حطب: رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ويتمتع بخبرة كبيرة وعلاقات مؤثرة في الوسط الرياضي.

خالد مرتجي: القائم بأعمال نائب الرئيس وله باع طويل في مجالس إدارات النادي الأهلي

وفي هذا الصدد، قالت مصادر داخل النادي أن لجنة الحكماء بدأت اتصالات مع الخطيب لمحاولة إقناعه بالعدول عن قراره إيمانًا بدوره الكبير في استقرار الأهل، إلا أن أصواتًا أخرى داخل المجلس ترى ضرورة الاستعداد المبكر ببدائل قوية في حال تمسكه بالاعتذار.

من سيكون رئيس الأهلي المقبل

تشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ الأهلي، إذ يحتاج النادي إلى قيادة قادرة على استكمال مسيرة الإنجازات وتعزيز مكانته على المستويين المحلي والقاري.

ومع اقتراب موعد الانتخابات يبقى السؤال المطروح: من سيكون الرئيس القادم الذي يحظى بثقة الجمعية العمومية ليقود الأهلي بعد الخطيب؟