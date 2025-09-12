الرياضة

موعد مباراة الفتح ضد الاتحاد في دوري روشن والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق الفتح اليوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الجاري في لقاء هام بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفتح ضد الاتحاد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفتح ضد الاتحاد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد

ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

