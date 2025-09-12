نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة في قرار محمود طاهر حول رئاسة الأهلي بعد اعتذار الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت تقارير صحفية أن محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي الأسبق، لا ينوي خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل عبر الجمعية العمومية.

ويأتي موقف طاهر في وقت يشهد فيه النادي الأهلي حالة من الجدل بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، اعتذاره رسميًا عن عدم الترشح لفترة جديدة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن الأسماء التي ستدخل سباق الرئاسة.

وكان محمود طاهر قد تولى رئاسة الأهلي في الفترة من 2014 حتى 2017، قبل أن يخسر الانتخابات أمام محمود الخطيب بفارق كبير من الأصوات.

وخلال ولايته، ارتبط اسمه بعدة مشروعات إدارية واقتصادية مهمة، إلا أن جماهير الأهلي انقسمت حول تجربته بين مؤيد ومعارض.

قرار طاهر بعدم خوض الانتخابات المقبلة يُعد مفاجأة، خاصة أنه كان يُنظر إليه كأحد أبرز المنافسين المحتملين على مقعد الرئاسة، وهو ما يعيد رسم خريطة الترشحات المرتقبة داخل القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تُعلن خلال الأيام المقبلة المزيد من الأسماء المرشحة، في سباق يتوقع أن يكون من بين الأكثر سخونة في تاريخ النادي الأهلي.

