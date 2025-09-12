نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تنحي محمود الخطيب.. من رئيس الأهلي القادم؟ (أسماء مفاجئة تدخل السباق) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحدث قرار محمود الخطيب بالاعتذار عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة، صدمة في الشارع الرياضي، وفتح الباب أمام سباق ساخن على مقعد «عرش القلعة الحمراء» الذي ظل لسنوات حكرًا على أسطورة بيبو.

مرشحون من قلب البيت الأحمر

خالد مرتجي: يوصف بأنه رجل العلاقات الدولية وصاحب شبكة واسعة في الاتحادين الدولي والإفريقي.

خالد الدرندلي: صاحب خبرة مالية وإدارية، وكانت له شعبية داخل المجلس السابق.

نجوم الملاعب في الصورة

طاهر أبو زيد: نجم الأهلي السابق ووزير الرياضة الأسبق، يملك كاريزما جماهيرية وقد يكون «الحصان الأسود» إذا قرر الترشح.

حسام غالي: نجم الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة الأهلي الحالي مع الخطيب، والذي أطلق تصريحات مثيرة منذ ساعات قلبت الأمور رأسًا على عقب داخل القلعة الحمراء.

رجال المال والأعمال.. مفاجآت محتملة

ياسين منصور: رجل الأعمال المعروف، الذي ارتبط اسمه أكثر من مرة بالعودة لدائرة الأهلي.

نجيب ساويرس: المفاجأة الكبرى التي يلمح إليها البعض، إذ يرى مؤيدوه أن دخوله السباق سيحدث هزة كبرى في الانتخابات، نظرًا لثِقله المالي والإعلامي.

سباق غير تقليدي

مع ابتعاد الخطيب، قد نشهد مواجهة غير معتادة بين «أبناء البيت الأحمر» من اللاعبين والإداريين، ورجال المال والأعمال الباحثين عن دور أكبر في المشهد الرياضي.

الجماهير بدورها ستراقب المشهد عن كثب، فالأهلي ليس مجرد نادٍ، بل مؤسسة جماهيرية ضخمة، وأي تغيير في قيادتها يعني فتح صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

ويبقى السؤال: هل يخلف الخطيب أحد أبناء جيله، أم يفاجئنا الأهلي برئيس من خارج الحسابات التقليدية؟

