نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاك جريليش يظفر بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم الإنجليزي جاك جريليش، جناح نادي إيفرتون، إنجازًا تاريخيًا في مسيرته الكروية بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أغسطس 2025، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها هذا التكريم منذ انطلاق مشواره الاحترافي.

وانضم جريليش إلى صفوف "التوفيز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ليمنح الفريق الأزرق قوة هجومية إضافية انعكست سريعًا على نتائجه. فمنذ ظهوره الأول بالقميص الأزرق، تمكن اللاعب الدولي الإنجليزي من خطف الأنظار بفضل تمريراته الحاسمة وأدائه المؤثر داخل الملعب.

تصدر جريليش قائمة صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس برصيد 4 تمريرات حاسمة، وهو ضعف ما قدمه أي لاعب آخر في البطولة خلال الفترة نفسها. المثير أن جميع تمريراته الأربع جاءت في مباراتين فقط، حيث: