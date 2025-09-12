نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرني سلوت يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي بعد انطلاقة مثالية مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المدرب الهولندي أرني سلوت بداية مثالية لمسيرته مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، توّجها بحصوله على جائزة مدرب الشهر لشهر أغسطس 2025، بعدما قاد "الريدز" لاعتلاء صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات فقط.

انطلاقة قوية بالعلامة الكاملة

ليفربول استهل مشواره في موسم 2025-2026 بطريقة مثالية، حيث تمكن الفريق من تحقيق 3 انتصارات متتالية منحته الصدارة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على كبار البريميرليج.

في الجولة الأولى، افتتح ليفربول موسمه بفوز مثير على بورنموث بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت أداءً هجوميًا قويًا أكد جاهزية الفريق تحت قيادة سلوت.

أما الجولة الثانية، فكانت أكثر إثارة، بعدما عاد الريدز من ملعب سانت جيمس بارك بفوز ثمين على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، في مواجهة صعبة عززت ثقة اللاعبين بقدراتهم.

وفي الجولة الثالثة، قدّم ليفربول اختبارًا حقيقيًا أمام خصمه التقليدي آرسنال، حيث حسم القمة لصالحه بهدف نظيف على أرضية ملعب أنفيلد، ليؤكد أحقيته في التربع على القمة.