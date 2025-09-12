الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة الشباب ضد الحزم، تستعد جماهير كرة القدم السعودية لمتابعة مواجهة مثيرة تجمع بين الشباب السعودي ونظيره الحزم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين. المباراة تأتي في إطار الجولة الجديدة من الدوري، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز لتعزيز ترتيبهما في جدول المسابقة. تشهد المباراة تنافسًا قويًا خصوصًا مع رغبة الشباب في الحفاظ على صدارته، بينما يسعى الحزم لتقديم أداء جيد والخروج بنتيجة إيجابية.

موعـد مباراة الشباب ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025 والقنـوات الناقلة للمبـاراة -

موعد مباراة الشباب ضد الحزم

تُقام المباراة يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025 على ملعب ملعب الأمير خالد بن سلطان بمدينة الرياض.

توقيت المباراة: 6:35 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

توقيت الإمارات: 7:35 مساءً

القنوات الناقلة

ستُنقل المباراة عبر شبكة SSC الرياضية السعودية، صاحبة الحقوق الرسمية لدوري روشن للمحترفين، مع إمكانية متابعة البث المباشر عبر تطبيق Shahid VIP ويكون تردد قناة SSC الرياضية كالآتي:

على نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

التشكيل المتوقع

الشباب السعودي

حراسة المرمى: أحمد العويس.

خط الدفاع: فهد المولد – بدر بانون – محمد العويس – عبد الإله العمري.

خط الوسط: يحيى الشهري – رودريغو جوليانو – أندريه كاريلو.

خط الهجوم: فهد المولد – ماتيوس بيريرا – علي الحسن.

الحزم السعودي

حراسة المرمى: محمد الدعيع.

خط الدفاع: محمد الشلهوب – علي الأحمد – عبد الله الشهري – عمار حمدان.

خط الوسط: فابيو ليما – عبدالله الطويرقي – محمد العتيبي.

خط الهجوم: يوسف العربي – بلال العربي – سعيد الزهراني

استعدادات الفريقين

الشباب يدخل اللقاء بروح معنوية عالية بعد سلسلة نتائج إيجابية، ويسعى لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، مع الاعتماد على قوة خط الوسط والهجوم.

الحزم يسعى لتقديم أداء قوي للخروج بنتيجة إيجابية أمام الشباب، مع التركيز على الانضباط الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة.