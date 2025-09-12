الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار مشجعي نادي الاتحاد ونظيرة نادي الفتح صوب المواجهة المرتقبة اليوم، والتي من المقرر أن تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري السعودي للموسم الجديد 2026/2025، وفي السطور التالية نستعرض معكم تفاصيل اللقاء المرتقب اليوم.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم والقنوات الناقلة ومعلق المباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين Al-Ittihad

موعد مباراة نادي الاتحاد والفتح اليوم

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي الاتحاد ونظيرة نادي الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 09.00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي الاتحاد ونظيرة نادي الفتح، عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية، حيث تعد الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي فهد العتيبي.

تشكيل نادي الاتحاد المتوقع اليوم

جاء تشكيل نادي الاتحاد المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي الفتح، على النحو التالي.

حارس المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – سعد آل موسى – بيريرا – ميتاي.

خط الوسط: حسام عوار – فابينيو – كانتي.

خط الهجوم: كريم بنزيما – موسى ديابي – بيرجوين .