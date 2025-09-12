الرياض - كتبت رنا صلاح - قبل أيام قليلة من الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بدأت تلوح في الأفق مؤشرات على توتر جديد في العلاقة بين النجم المغربي أشرف حكيمي وناديه باريس سان جيرمان، وذلك بعد تصريحات أدلى بها لقناة "كانال+" أكد فيها أنه يستحق الفوز بالجائزة، مستندًا إلى موسمه الاستثنائي مع الفريق، لا سيما مساهمته الحاسمة في دوري أبطال أوروبا التي توج بها النادي.

تصريحات حكيمي تُشعل التوتر داخل سان جيرمان



ويبدو أن هذه التصريحات لم تلق ترحيبًا من إدارة النادي، التي كانت تفضل دعم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي بشكل حصري، خشية من تشتيت الأصوات بين اللاعبين.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن التوتر قد يتجاوز مجرد التصريحات، خاصة مع اقتراب بطولة كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر، والتي سيشارك فيها حكيمي مع منتخب بلاده.



وتشير الصحيفة إلى أن حكيمي يشعر بأن النادي لا يمنحه الدعم الذي يستحقه، وهو ما قد يُنذر بحدوث أزمة بين الطرفين في الفترة المقبلة، في ظل شعور اللاعب بعدم التقدير الكافي من إدارة النادي.



وكان حكيمي قد قدم موسمًا لافتًا مع باريس سان جيرمان، حيث ساهم في 27 هدفًا، سجل منها 11 وصنع 16، وكان أحد أبرز مفاتيح النجاح في مشوار الفريق الأوروبي، مما جعله ضمن قائمة الـ30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية.



وإذا ما فاز بالجائزة، فسيكون حكيمي ثاني لاعب إفريقي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الليبيري جورج ويا الذي تُوج بها عام 1995، في خطوة قد تُعيد رسم ملامح التقدير العالمي للاعبين الأفارقة في أكبر المحافل الكروية.