نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يراجع مستقبل ماجواير وشو قبل صفقات دفاعية ضخمة الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع نادي مانشستر يونايتد لاعبيه الإنجليز هاري ماجواير، 32 عامًا، ولوك شو، 30 عامًا، تحت المراجعة الفنية والبدنية، في ظل سعي النادي لتعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي هذا التقييم في إطار خطة الإدارة للتأكد من قدرة الثنائي على الاستمرار كخيار رئيسي في الدفاع، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التعاقد مع تدعيمات دفاعية جديدة قد تعزز استقرار الفريق على المدى الطويل.

ويحرص مانشستر يونايتد على دراسة أداء اللاعبين في المباريات المحلية والدولية، وقياس جاهزيتهما البدنية والفنية، لضمان أن أي صفقات مستقبلية تتماشى مع استراتيجية الفريق للحفاظ على توازن دفاعي قوي قبل انطلاق الموسم القادم.