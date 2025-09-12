نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتذاره عن رئاسة الأهلي.. 21 بطولة و3 برونزيات تزين حقبة "محمود الخطيب" في القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تقديم اعتذاره الرسمي عن عدم استكمال مهمته في قيادة القلعة الحمراء، ليقرر عدم خوض انتخابات النادي المقبلة، بسبب حالته الصحية التي تستوجب سفره خارج البلاد لاستكمال العلاج.

وجاء هذا القرار المفاجئ ليُنهي حالة الجدل التي استمرت خلال الفترة الماضية حول مستقبل الخطيب في رئاسة الأهلي، ويضع حدًا للتكهنات بشأن استمراره على رأس الإدارة الحمراء.

بطولات النادي الأهلي في عهد الخطيب

خلال فترة رئاسته للنادي، تمكن الأهلي من تحقيق حصيلة تاريخية من البطولات والإنجازات، بلغت 21 بطولة و3 ميداليات برونزية رسخت مكانته المحلية والقارية والدولية.

وجاءت بطولات الأهلي بالتتويج بـ6 ألقاب في الدوري المصري الممتاز مواسم 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023، 2023-2024، 2024-2025. كما حصد الفريق 6 بطولات كأس السوبر المصري، و3 بطولات كأس مصر، ليؤكد هيمنته المحلية.

وعلى الصعيد القاري، نجح الأهلي تحت قيادة الخطيب في حصد 4 ألقاب من دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأفريقي، لترسخ القلعة الحمراء مكانتها كأكثر الأندية تتويجًا في القارة.

أما على الصعيد العالمي، فقد أحرز الفريق 3 ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية، كما أضاف النادي لقبًا خاصًا يتمثل في كأس آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ، ما يعزز تنوع بطولاته ومشاركاته الدولية.

وبذلك، يمكن القول إن فترة رئاسة الخطيب مثلت إحدى أكثر المراحل ثراءً في تاريخ الأهلي، سواء من حيث البطولات أو من حيث ترسيخ صورة النادي كقوة رياضية عالمية.