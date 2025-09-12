الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الأسبوع السادس من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2025/2026، بإقامة مباراتين تحملان أهمية خاصة في سباق النقاط.

الدوري الأردني يدخل مرحلة الحسم في الجولة السادسة

ويتصدر الرمثا جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، يليه الفيصلي بـ12، ثم الحسين بـ11، فيما يحتل السلط المركز الرابع بـ8 نقاط، ويليه الجزيرة والوحدات والبقعة بـ7 نقاط لكل منهم، ثم الأهلي بـ4، وشباب الأردن بنقطة واحدة، والسرحان في المركز الأخير دون نقاط.



وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، بحيث يُتوّج باللقب الفريق الذي يحصد أعلى عدد من النقاط مع نهاية المراحل الثلاث، بينما يهبط آخر فريقين إلى دوري الدرجة الأولى.



في أولى مباريات اليوم، يلتقي السلط مع الأهلي عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في مواجهة يسعى فيها السلط لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يأمل الأهلي في تحسين ترتيبه والابتعاد عن المراكز المتأخرة.



وفي اللقاء الثاني، يستضيف الجزيرة نظيره الوحدات عند الثامنة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، إذ يتساوى الفريقان بالنقاط ويسعيان لفض الشراكة والانفراد بالمركز الرابع.



وتتواصل المنافسات غدًا السبت، حيث يستضيف الحسين فريق الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن، في مواجهة قمة تجمع الثاني والثالث على سلم الترتيب.



وتُختتم الجولة بعد غد الأحد، بلقاء البقعة مع شباب الأردن عند السادسة مساء على ملعب البترا، تليها مباراة الرمثا المتصدر مع السرحان عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الحسن.



وقد أعلنت لجنة الحكام عن الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع السادس، حيث يقود محمود صبيح مباراة السلط والأهلي، ويُدير إبراهيم سمارة لقاء الجزيرة والوحدات، فيما يتولى أحمد يعقوب إدارة مواجهة الحسين والفيصلي، ويقود محمد مفيد مباراة البقعة وشباب الأردن، ويُدير أحمد فيصل لقاء الرمثا والسرحان، بمساعدة طواقم تحكيمية موزعة على الساحة والمساعدين والحكم الرابع.