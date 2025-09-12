نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يخطط لانقلاب مدوٍ في الميركاتو.. عيون الريدز على جويهي وأوليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول يجهز لتحرك كبير في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في محاولة لتعزيز صفوفه بعناصر شابة وموهوبة من الطراز الرفيع.

وبحسب موقع «Caught Offside»، يشعر ليفربول بثقة كبيرة في قدرته على حسم صفقة التعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي مارك جوهي، البالغ من العمر 25 عامًا، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري.

وفي الوقت ذاته، يخطط النادي لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته نحو 87 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم الجناح الفرنسي مايكل أوليس، نجم بايرن ميونيخ الحالي، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يحظى باهتمام واسع من عدة أندية أوروبية كبرى.

ويرى مسؤولو ليفربول أن ضم الثنائي جوهي وأوليس سيمثل دفعة هائلة للمشروع الجديد تحت قيادة المدير الفني الحالي، إذ يهدف النادي لإعادة بناء الفريق وضمان المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في السنوات المقبلة.