من يخلف الخطيب؟ صراع الأسماء يشتعل على رئاسة الأهلي بعد إعلان عدم ترشحه

أحمد جودة - القاهرة - أشعل قرار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بعدم الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، المقرر عقدها في نوفمبر القادم، سباق التوقعات حول الشخصية التي ستتولى قيادة النادي في المرحلة المقبلة، خلفًا لأسطورة الأهلي الإدارية.

صراع الأسماء يشتعل على رئاسة الأهلي

وكان مصدر داخل النادي قد كشف في تصريحات خاصة أن الخطيب أبلغ مجلس الإدارة بعدم رغبته في خوض الانتخابات المقبلة، مرجعًا ذلك إلى ظروفه الصحية، وهو ما فتح الباب أمام العديد من الأسماء البارزة للتفكير في المنافسة على منصب رئاسة المارد الأحمر.

  • ياسين منصور
  • محمود طاهر
  • طاهر أبو زيد
  • خالد مرتجي
  • حسام غالي
