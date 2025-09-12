نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرليفركوزن وفرانكفورت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن نظيره فرانكفورت مساء اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل فرانكفورت وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد فرانكفورت في الدوري الألماني

تبدأ أحداث مباراة باير ليفركوزن ضد فرانكفورت اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة باير ليفركوزن ضد فرانكفورت في الدوري الألماني

يمكنكم مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد فرانكفورت مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات ام بي سي، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC ACTION، بتعليق المعلق فهد عريشي.

