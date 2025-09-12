نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس إنريكي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر ​لويس إنريكي​، مدرب ​باريس سان جيرمان​، جوائز Onze d’Or لعام 2025 بفوزه بلقب أفضل مدرب في أوروبا بعد حصوله على 59% من الأصوات، متقدمًا على هانز فليك مدرب برشلونة وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلانو السابق.

لويس إنريكي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2025

يُعد إنريكي ثاني مدرب إسباني فقط يحقق هذا التكريم بعد ​بيب جوارديولا​، وذلك عقب قيادته باريس سان جيرمان للفوز بلقب ​الدوري الفرنسي​ وكأس فرنسا وكأس السوبر الأوروبي في الموسم الأخير.

كما شهدت الجوائز تتويج عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب، ما يعكس التألق الباريسي المزدوج على الساحة الأوروبية في 2025، ويؤكد النمو المتصاعد لتأثير النادي الفرنسي على المستوى القاري.