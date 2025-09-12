نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية الليجا تعترض على قيود تيباس الصارمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت مصادر صحفية أن أندية الليجا تواجه أزمة مالية حادة بسبب القيود الصارمة التي يفرضها رئيس الرابطة خافيير تيباس، مما يعيق قدرتها على التعاقد وتسجيل اللاعبين.

وفي المقابل، أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف 3.589 مليار يورو، أي أكثر من مجموع جميع الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، فيما لم يتمكن نادي خيتافي من تسجيل ستة من لاعبيه الأساسيين بعد انطلاق الموسم بأسبوعين، ما اضطره لبيع نجمه كريسانتوس أوتشي لكريستال بالاس الإنجليزي. وبدوره وصف رئيس النادي أنخيل توريس الوضع: "نحن محل سخرية أوروبا".

مدير رياضي آخر في إسبانيول أشار إلى خلل إداري واقتصادي واسع النطاق في لاليجا، مؤكدًا أن السوق المبالغ فيه يسمح فقط لثلاثة أندية بالإنفاق بحرية: أتلتيكو مدريد و​برشلونة​ و​ريال مدريد​.

وأوضحت هذه المصادر ان هذا الوضع يسلّط الضوء على فجوة متنامية بين أندية لاليجا ونظيراتها الإنجليزية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التنافسية في الدوري الإسباني.