بيلينجهام يعود للتدريبات بعد تعافيه من جراحة في الكتف

عاد النجم الإنجليزي ​جود بيلينغهام​ إلى أجواء التدريبات الجماعية مع ​ريال مدريد​ بعد غياب دام ثمانية أسابيع عقب خضوعه لجراحة في الكتف.

اللّاعب الشاب نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صُورًا من مقر النادي في فالديبيباس، مُرفقًا تعليقًا قال فيه: "ثمانية أسابيع... سعيد بالعودة إلى أرض الملعب مع إخوتي"، ما يعكس حماسه الكبير للعودة إلى الأجواء التنافسية".

وكان بيلينجهام قد تعرض لإصابة، لكنه واصل اللعب الموسم الماضي مُستخدمًا دعامة طبية، قبل أن يقرّر إجراء العملية مع نهاية الموسم لتفادي تفاقم الآلام.