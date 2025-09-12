نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل نقل مباريات الدوريين الإسباني والإيطالي للخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه سيحتاج لمزيد من الوقت لدراسة المقترحات التي تقدمت بها بطوللتا الدوري الإسباني والإيطالي وكذلك التحدث لروابط الجماهير، بعد معارضة لنقل بعض من مباريات البطولتين إلى الخارج وهو ما رفضه الاتحاد الدولي (فيفا) سابقا.

تأجيل نقل مباريات الدوريين الإسباني والإيطالي للخارج

وترغب رابطة الدوري الإسباني في نقل مباراة فياريال على ملعبه أمام برشلونة إلى ميامي الأمريكية يوم 20 ديسمبر المقبل، فيما ترغب رابطة الدوري الإيطالي في إقامة مباراة ميلان وكومو في فبراير المقبل بمدينة بيرث الأسترالية.

وقال (يويفا) إن مكتبه التنفيذي الذي اجتمع في العاصمة الألبانية تيرانا أقر بوجود مشكلة مهمة ومتنامية ويرغب في أن يتعرف على أراء جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي.

ولاقت تلك المقترحات معارضة كبيرة من أكثر من 500 رابطة جماهيرية أوروبية معترف بها من جانب (يويفا)، حيث ترفض الجماهير أن تقوم الأندية بمغادرة مدنها الأمر الذي يخل بنزاهة المنافسات.

كما لم تشهد بطولات الدوري في إنجلترا وألمانيا مقترحات مشابهة، لكن في حال حدوث ذلك قد تلقى معارضة أكبر بكثير من تلك التي في إسبانيا وإيطاليا.