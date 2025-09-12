نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة مدربي فنزويلا وبيرو بعد الفشل في بلوغ مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقال المنتخب الفنزويلي مدربه الأرجنتيني فيرناندو باتيستا بعد فشل الفريق مجددًا في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

إقالة مدربي فنزويلا وبيرو بعد الفشل في بلوغ مونديال 2026

ودخل منتخب فنزويلا، الذي يعد المنتخب الأمريكي الجنوبي الوحيد الذي فشل في بلوغ نهائيات البطولة عبر تاريخها، الجولة الأخيرة من التصفيات وهو يحتاج للفوز على كولومبيا لحجز المركز السابع الذي يضمن له التأهل لمباريات الملحق العالمي.

لكن فريق باتيستا تعرض للهزيمة بنتيجة 6/3 وفاز منافسه على البطاقة منتخب بوليفيا على البرازيل /1صفر، ليتأهل لملحق تصفيات مونديال.2026

وقال الاتحاد الفنزويلي في ساعة متأخرة مساء الأربعاء إن مدربه باتيستا / 55 عاما والذي قضى 20 شهرا في المنصب، قد تمت إقالته بسبب عدم تحقيق الأهداف المنشودة.

على الجانب الأخر أقال منتخب بيرو مدربه أوسكار إيبانيز والذي أنهى التصفيات في المركز التاسع (قبل الأخير)، فيما كان منتخب تشيلي صاحب المركز الأخير هو الاسوأ

وكان إيبانيز / 58 عاما/ قد تم تعيينه كمدير فني لمنتخب بيرو بشكل مؤقت بعد إقالة خورخي فوساتي والذي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب بيرو في كأس العالم إلى نسخة عام 2018 في روسيا.

وتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام صيف العام المقبل.