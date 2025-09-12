نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاملو تذاكر ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي سيحضرون مباريات كأس العالم مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال ملاك إستاد أزتيكا في مكسيكو سيتي، المعروف أيضًا باسم إستاد بانورتي، إن حاملي تذاكر المقصورات والأجنحة في الملعب سيحضرون مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 مجانا بعد أن توصلوا لاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبموجب شروط الحقوق التعاقدية طويلة الأمد، سيتم منح حاملي مقاعد المقصورات - الذين اشترطوا الحصول على هذه الامتيازات لمدة 99 عاما للمساعدة في تمويل بناء الاستاد عام 1966 - دخولا مجانيا لكافة المباريات الخمس بالملعب بما في ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة.

وقال المكتب الصحافي لملعب بانورتي في بيان أمس الأربعاء "يسعدنا أن نعلن أن أصحاب المقصورات والأجنحة سيكون بإمكانهم الوصول لها واستخدامها دون أي تكلفة خلال المباريات الخمس التي ستقام في الملعب.

"للحصول على هذه الأفضلية، قدم الملعب سلسلة من الالتزامات والمدفوعات للفيفا".

واتصلت رويترز بالفيفا للحصول على تعليق.

ويضم الملعب، الذي سيسع إلى 90 ألف متفرج بعد التجديدات، 12500 مساحة مخصصة للمقصورات الفردية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نزاع قانوني بدأ عام 2024 وسط مخاوف من منع الملاك من استخدام مقاعدهم.

وستستضيف المكسيك 13 مباراة في نهائيات كأس العالم في مكسيكو سيتي ومونتيري ووادي الحجارة في إطار استعداداتها للبطولة العالمية.

ومع ذلك، سيتعين على أصحاب المقصورات والأجنحة التسجيل عبر موقع مخصص على الإنترنت، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الفيفا أنه سيتم تطبيق التسعير الديناميكي خلال المرحلة الأولية من مبيعات تذاكر المباريات، إذ تبدأ أسعار المقاعد من 60 دولارا وتختلف بناء على الطلب عليها في السوق.