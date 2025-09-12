نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسى: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته..ومواجهة المصري ستكون صعبة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، أن منتخب مصر أصبح قريب للغاية من التأهل لكأس العالم، مشددا على دعمه لحسام حسن في مهمته مع الفراعنة.

وقال موسى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام حسن يحب ويكره في اختياراته للاعبين، وعمر جابر يستحق الانضمام لمنتخب مصر فهو قدم أفضل أداء له في الموسم الماضي ورغم ذلك لم ينضم للمنتخب".

وأضاف: "مصطفى محمد المهاجم رقم 1 في منتخب مصر وكان يجب مشاركته بشكل أساسي خلال مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، وتعجبت بمشاركة أسامة فيصل على حسابه".

وأوضح: "الزمالك مُطالب بالبحث عن الفوز ولا غيره أمام المصري وعدم الاستهانة بالخصم مثلما حدث أمام المقاولون ووادي دجلة، ومباراة المصري صعبة للغاية".

وتابع: "يجب أن يدخل لاعبي الزمالك مباراة المصري بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل استعادة الدوري، وأتمنى عدم إهدار المزيد من النقاط".

