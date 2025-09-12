نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: عماد النحاس سيستمر في قيادة الأهلي حال حقق نتائج إيجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني أصبح قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المشوار الحالي في التصفيات يعد مبشرًا للغاية.

ياسر ريان: عماد النحاس سيستمر في قيادة الأهلي حال حقق نتائج إيجابية

وقال ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "أبارك لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة اقتربنا من الصعود إلى المونديال، ومجموعتنا في التصفيات كانت مبشرة لنا بالصعود، وصعودنا يحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وهو إنجاز تاريخي يجب ألا نقلل من قيمته".

وعن الدوري المصري، علق نجم الأهلي السابق على خسارة الزمالك الأخيرة أمام وادي دجلة، موضحًا أنها ستؤثر بشكل كبير على مشوار الفريق في المنافسة المحلية.

وأضاف: "مباراة المصري المقبلة ستكون صعبة جدًا على الزمالك، خاصة بعد الهزيمة أمام وادي دجلة، ما يزيد من الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني".

وعن لقاء الأهلي وإنبي قال:"عماد النحاس لن يكون مدير فني مؤقت وحال حقق نتائج إيجابية سوف يستمر على رأس الجهاز الفني".

واختتم: "إصابة إمام عاشور صعبة ويجب أن يكتمل شفائه بنسبة كمالة قبل العودة للمباريات".

