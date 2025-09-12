نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: محمد فخري أول الراحلين عن فاركو في يناير.. وثلاث عروض محلية على الطاولة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل نادي فاركو عن ان محمد فخري لاعب وسط النادي البرتقالي يعد أول الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "اللاعب لديه عدة عروض من الدوري المصري وندرسها خلال الفترة الحالية من أجل الوقوف على أحدهم".
وتابع: "فخري أصبح أول الراحلين بسبب احتياج الفريق لقيمة الصفقة من أجل دعم الفريق ماليا خلال الفترة المقبلة".
واختتم: "فخري لديه عروض من البنك الأهلي والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا ".