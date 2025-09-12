نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي المصري ضمن قائمة معسكر منتخب الشباب بشيلي استعدادًا لبطولة كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى شيلي للانتظام في المعسكر الأخير للمنتخب قبل خوضه نهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها هناك خلال الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى العشرين من أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا من بينهم الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف لاعبي فريق الشباب بالنادي المصري واللذين يعدان من العناصر الأساسية لقوام المنتخب.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله أحمد شرف مركز رأس الحربة.

يذكر أن قرعة البطولة كانت قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الأولى للبطولة والتي تضم إلى جواره منتخبات شيلي- البلد المضيف - واليابان ونيوزيلندا، حيث يستهل الفراعنة مبارياتهم بلقاء اليابان فى الجولة الأولى يوم السابع والعشرين من سبتمبر الجاري قبل ملاقاة نظيره منتخب نيوزيلندا بالجولة الثانية يوم الثلاثين من الشهر ذاته، فيما يختتم المنتخب مبارياته بالمجموعة بملاقاة شيلي صاحبة الأرض والجمهور يوم الثالث من أكتوبر.