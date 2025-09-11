نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يؤجل حسم بديل الونش أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور على عدم حسم البلجيكي فيريرا المدير الفني للزمالك لمسألة تحديد بديل محمود حمدي الونش خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "فيريرا قام خلال مران اليوم بتجربة المغربي صلاح مصدق بجوار حسام عبد المجيد ثم قام بتجربة محمد إسماعيل بجوار حسام عبد المجيد في ظل غياب الونش بسبب الإيقاف".

وأضاف: "المدرب قرر تأجيل حسم قراراه لتدريبات غدًا خصوصا أن الثنائي مستواهم الفني متقارب بشكل كبير".

