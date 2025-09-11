نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: فترة التوقف فرصة لتصحيح الأخطاء.. وهذه نصيحتي لـ "فيريرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن المصري من الفرق التي ظهرت بشكل جيد منذ بداية الدوري وتصدرت جدول الترتيب.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن يظهر لاعبي الزمالك بروح قتالية خلال مباراة المصري المقبلة من أجل استعادة صدارة الدوري ويتم تصحيح أخطاء المباريات الماضية".

وأضاف: "ثبات التشكيل من العوامل المهمة لظهور الزمالك بشكل جيد، وأنصح فيريرا بعد إجراء تعديلات كثيرة على التشكيل من أجل تحقيق عنصر الانسجام بين اللاعبين".

وأوضح: " فترة التوقف الدولي كانت فرصة مهمة للجهاز الفني من أجل العمل على تصحيح الأخطاء والسلبيات، ويجب على اللاعبين مصالحة الجمهور بعد الخسارة من دجلة".

