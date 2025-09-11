نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيه يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر تشيلي قبل كأس العالم للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب، القائمة المختارة لخوض معسكر تشيلي استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم. قائمة منتخب مصر للشباب حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري) الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي) الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني) الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو "بيبو" (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).

