تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي 

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه كلمة إلى لاعبي الفريق الأول للكرة داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران اليوم، أكد خلالها على ثقته الكاملة في قدراتهم، وطالبهم بإغلاق صفحة الفترة الماضية والتركيز فيما هو قادم، والعمل وفقًا لمبادئ وقيم وتاريخ الأهلي.

وقال الخطيب: الجهاز الفني بقيادة الكابتن عماد النحاس أشقاء لكم ومسؤولون عن الفريق.. الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة أصبح مسؤولًا مسؤولية كاملة عن كل ما يخص الفريق الأول.

وأضاف: كرة القدم ليست أسماء، لكن رجولة وأداء.. نحن الآن داخل ملعب مختار التتش أحد أساطير الأهلي.. على مدار تاريخ النادي ومر عليه أساطير أفضل منا، وأنتم الآن وجهة النادي، وأقول هذا الكلام لأن الكل يزول وسيبقى الأهلي.

وواصل رئيس النادي حديثه: الأهلي من يصنع الأسماء وما زال يصنع كل يوم أسماء جديدة، وليس من المقبول أن يلعب شخص باسمه، لكن بمجهوده وبذل أقصى جهد داخل الملعب.. الفترة الماضية يجب أن تُمحى من الذاكرة.

وشدد الخطيب على أن الأهلي كيان وتاريخ ومبادئ وقيم وسيبقى كذلك، وسيذكر من يسير وفقًا لقيمه ومبادئه، لافتًا إلى أن الأهلي يصبر، لكن لا يقبل أي شيء سوى من يساهم في رفعة اسمه.

وطالب رئيس الأهلي جميع اللاعبين بالتفكير في المستقبل وما سيقدمون للنادي، وكيف سيحافظون على كيانه ويحترمون جماهيره، لافتًا إلى أن هذا هو المطلوب منهم في الفترة المقبلة.

وقال: ثقتنا بكم كبيرة جدًّا، وفي حال التركيز سوف تحققون ما تتمنونه أنتم وجماهير النادي.. انظروا للمستقبل. الفترة الماضية لا يجب أن تكون موجودة في تاريخكم، حافظوا على أنفسكم وتاريخكم وقدروا الجماهير.

وفي ختام الكلمة، طالب الكابتن محمود الخطيب الجميع بقراءة الفاتحة، والتعهد بفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة.