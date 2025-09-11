نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُمدد عقد الموهبة أحمد صفوت ضمن خطة تأمين مستقبل الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بتمديد تعاقد أحمد صفوت صانع ألعاب فريق كرة القدم مواليد 2009، لمدة 3 مواسم، حتى موسم 2027 / 2028.

الزمالك يُمدد عقد الموهبة أحمد صفوت ضمن خطة تأمين مستقبل الناشئين

ووقع اللاعب على عقود التمديد في حضور حسين السيد، ومحمد طارق عضوي مجلس إدارة النادي، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأكد بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك أن أحمد صفوت من اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي، بالإضافة إلى أنه عنصر أساسي في منتخب مصر مواليد 2009.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أن تمديد التعاقد مع أحمد صفوت يأتي وفقًا للاستراتيجية الموضوعة للحفاظ على العناصر المميزة بجميع المراحل العمرية، ويتم التنسيق في هذا الأمر مع حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.