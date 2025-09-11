نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد زد في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الإسماعيلي أمام زد والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويسعى الفريقين للظفر بالنقاط الثلاث في مباراة قويّة ومنتظرة بعد نهاية فترة التوقف

موعد مباراة زد أمام الإسماعيلي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد الجيش في برج العرب.

وتنقل أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري.

طاقم حكام المباراة

يقود المباراة محمد العتباني ويعاونه عماد العقاد مساعد أول، محمد سعيد شيكا مساعد ثان، وأحمد شهود حكما رابعا.

وعلى تقنيّة الفديو يتواجد عمرو الشناوي ويعاونه هاني خيري.