نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بتروجيت ضد البنك الأهلي في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد بتروجيت لمواجهة نظيره البنك الأهلي والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويسير بتروجيت بخطى ثابتة في الدوري المصري بينما يسعى البنك الأهلي لبداية عهد جديد مع أيمن الرمادي بعد رحيل طارق مصطفى.

موعد مباراة بتروجيت أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء يوم الجمعة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد الجيش في برج العرب.

وتنقل أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري.

طاقم حكام المباراة

يقود طارق مجدي المباراة ويعاونه كلا من خالد حسين مساعد أول، أحمد عبد الغني مساعد ثان،ويتواجد عبد الحكيم ناصر حكما رابعا.

