نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الحزم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره فريق الحزم غدا يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الحزم

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والحزم مساء الجمعة في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:35 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والحزم

ثمانية 2

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

