موعد مباراة فاركو ضد الاتحاد في دوري نايل والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي فاركو لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري التي تجمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويتواجه الفريقان في ديربي سكندري خالص يسعى فيه الثنائي من أجل حصد أولى النقاط الثلاث في الموسم.

موعد مباراة فاركو أمام الاتحاد السكندرى في دوري نايل

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد الجيش في برج العرب.

وتنقل أحداث اللقاء عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري.

طاقم حكام المباراة

يقود حمادة القلاوي اللقاء حكما للساحة ويعاونه كلا من خالد السيد مساعد أول، طارق مصطفى مساعد ثان، شاهندة المغربي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد أحمد جابر وعمرو السيد.