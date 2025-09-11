نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق الاتفاق غدا يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق
وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والاتفاق مساء الغد في تمام الساعة 6:25 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:25 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق
ثمانية 2
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.