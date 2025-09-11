الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الثانية في دوري روشن والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات الجولة الثانية في دوري روشن والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الجولة الثانية

الاتفاق ضد 6:25.

الشباب ضد الحزم 6:35.

الاتحاد ضد الفتح 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن

ثمانية 2

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

