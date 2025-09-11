نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام غالي: تمنيت استمرار عبدالله السعيد في الأهلي حتى نهاية مسيرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن أسفه لرحيل عبدالله السعيد، صانع ألعاب الزمالك الحالي، مؤكدًا أنه كان يتمنى بقاءه داخل القلعة الحمراء حتى اعتزاله.

وقال غالي، خلال ظهوره في بودكاست "G.Talks": "كنت أتمنى أن يُنهي عبدالله السعيد مسيرته الكروية في الأهلي، لكن هناك العديد من الظروف التي حالت دون ذلك".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "السعيد شخصية محترمة للغاية، لم يثر أي أزمات داخل النادي، ويتمتع باحترافية عالية، فهو من القلائل الذين يعتنون بأنفسهم داخل وخارج الملعب، سواء في التغذية أو الالتزام بالتدريبات والحياة اليومية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كنت أشعر بالارتياح بجواره في الملعب وأحب اللعب معه، وكان أملي أن يواصل مشواره كاملًا بالقميص الأحمر".