نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال.. الذكرى الأولى لرحيل �العقل الهادئ� في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الخميس 11 سبتمبر الذكرى الأولى لوفاة إيهاب جلال، المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر، بعد صراع قصير مع المرض، خضع خلاله لثلاث عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، قبل أن يفارق الحياة داخل العناية المركزة.

ويُعد إيهاب جلال واحدًا من أبرز المدربين الذين تركوا بصمة في الدوري المصري، حيث تولى تدريب 10 أندية مختلفة بين فرق جماهيرية وأخرى غير جماهيرية، إلى جانب قيادته للمنتخب الوطني في فترة قصيرة.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أفقدته الوعي داخل منزله، ليتم نقله سريعًا إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة، حيث خضع لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة تحت إشراف فريق طبي متخصص، لكن حالته لم تتحسن ليرحل عن عمر ناهز 57 عامًا.

محطات وأرقام بارزة في مسيرة إيهاب جلال

العمر: 57 عامًا.

الأندية التي دربها: الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، المصري، إنبي، فاركو، مصر المقاصة، أهلي طرابلس، كهرباء الإسماعيلية، تليفونات بني سويف.

إجمالي المباريات: 335 مباراة.

النتائج: فاز في 147 مباراة، تعادل في 86 مباراة، وخسر 102 مباراة.



مع منتخب مصر

قاد المنتخب في 3 مباريات.

حقق الفوز على غينيا بنتيجة (1-0).

خسر أمام إثيوبيا (0-2) في لقاء رسمي، وأمام كوريا الجنوبية وديًا (1-4).



رحل إيهاب جلال تاركًا إرثًا تدريبيًا حافلًا بالتجارب والإنجازات، ليبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة الكرة المصرية.