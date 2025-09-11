نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عيد يرفض عودة حامد حمدان لتدريبات بتروجت رغم الاعتذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور من مصدر، أن المدرب سيد عيد رفض عودة اللاعب حامد حمدان لتدريبات الفريق حتى الآن، وذلك رغم اعتذار اللاعب الفلسطيني لإدارة بتروجت.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن حامد حمدان تقدم باعتذار لإدارة نادي بتروجت واللاعب يرغب في العردة للتدريبات والمشاركة في مباريات الفريق.

وأضاف، إن قبل فترة التوقف الدولي سيد عيد لم يوافق على انضمام حامد حمدان للتدريبات الجماعية، واللاعب يتمرن بشكل فردي، قبل أن ينضم حمدان إلى منتخب فلسطين، وشارك في 80 دقيقة أمام ماليزيا.

وأكمل، أن حامد حمدان عاد إلى مصر مساء أمس الثلاثاء، واللاعب ينتظر موافقة سيد عيد للعودة من جديد للتدريبات الجماعية لفريق بتروجت، ولكن المصدر أكد أن حتى الآن وحتى اللحظة الحالية، مدرب بتروجت لم يوافق على عودة اللاعب.