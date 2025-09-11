نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب ينهي إجراءات السفر إلى تشيلي استعدادًا لكأس العالم 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الجهاز الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 كافة ترتيبات السفر إلى تشيلي، والمقرر أن يتم السبت المقبل، من أجل الدخول في معسكر مغلق هناك حتى موعد انطلاق بطولة كأس العالم للشباب 2025.

ويفتتح منتخب الشباب مشواره في البطولة بمواجهة اليابان يوم 27 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم 30 سبتمبر، ويختتم مواجهاته بملاقاة تشيلي يوم 3 أكتوبر.

وشهدت القائمة النهائية للفراعنة تواجد عدد من المحترفين البارزين في أوروبا، من بينهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني، وتيبو جابرييل لاعب هوفنهايم الألماني، وعمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وعمرو خالد بيبو لاعب أراو السويسري، ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي، إضافة إلى عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي – حازم جمال.

خط الدفاع: محمد سيمر – أحمد نايل – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – معاذ عطية – مؤمن شريف – مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا – أحمد حيد – محمد السيد – سيف سفاجا – سليم طلب – تيبو جابرييل – عمر عبد المجيد – رضوان حمزاوي – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – ياسين عاطف – حامد عبد الله – عمرو خالد بيبو – أحمد شرف – عمر خضر.

خط الهجوم: أدهم كريم – أيمن أمير – محمد هيثم.