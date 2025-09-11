نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الدوليين لتدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش، تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، استعدادًا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري الممتاز.

وجاءت عودة الدوليين بعد حصولهم على راحة سلبية أمس الأربعاء، عقب انتهاء مشاركاتهم مع منتخبي مصر الأول والأولمبي خلال فترة التوقف الدولي، وذلك لتجنب تعرضهم للإجهاد أو الإصابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل، 14 سبتمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا لقيادة الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.

ويضم الجهاز الفني المؤقت للأهلي كلًا من وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عيسى مخططًا للأحمال.